Media: Facebook su Twitter, "ci scusiamo per il disagio"

- Il colosso del web statunitense Facebook è stato costretto a rivolgersi a Twitter per pubblicare una nota in cui si scusa per il disagio provocato a causa dei problemi riscontrati nella fruizione di Facebook, Instagram e WhatsApp, che risultano offline da alcune ore. "Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi", si legge nella nota. Le piattaforme social Facebook, Instagram, WhatsApp, tutte di proprietà del gruppo Facebook, sono offline da alcune in tutto il mondo. "Sorry, something went wrong", è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram, con il feed che non si aggiorna, e WhatsApp, che al momento risulta bloccato. (Nys)