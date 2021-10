© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande Roberto Occhiuto! Un risultato tuo e di Forza Italia straordinario! Si vince solo con progetti e programmi seri e di ampio respiro come quelli per la tua Calabria. Forza Italia, nel segno dell'amata Jole Santelli, è al tuo fianco in questa avventura meravigliosa!". Lo scrive su Twitter il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini. (Rin)