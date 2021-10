Roma 2021: iniziato lo spoglio nella Capitale, Michetti al 31,70 per cento, segue Gualtieri al 27,6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziato lo spoglio delle schede nella Capitale. Quando sono state scrutinate 49 sezioni su 2.603 è in testa Enrico Michetti, candidato del centrodestra, con il 31,70 per cento, seguito dal candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri al 27,60. Di quasi dieci punti sotto, al 18,80 per cento, Carlo Calenda, di Azione. Al 18,22 per cento, la sindaca uscente M5s Virginia Raggi. Gli altri candidati sono tutti sotto l'1 per cento. Il dato, seppur parziale, rispecchia in parte le proiezioni emerse a ridosso della chiusura dei seggi. (Rer)