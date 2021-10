Pandora Papers: Argentina terzo Paese per numero di intestatari di conti "offshore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina è il terzo paese per numero di intestatari di conti in paradisi fiscali nell'inchiesta sui "Pandora Papers". Secondo le prime cifre diffuse dal consorzio di internazionale di giornalisti investigativi (Icij), sono infatti 2.521 i cittadini argentini che risultano come intestatari finali di conti "offshore" emersi alla luce con la filtrazione di quasi 12 milioni di documenti confidenziali. Si tratta di un numero solo inferiore a quelli della Federazione Russa (4.437) e del Regno Unito (3.506) e superiore ai numeri di Cina (2.382) e Brasile (1.897). Il paese sudamericano è al quinto posto assoluto anche per numero di società create in paradisi fiscali (1.448) dietro a Regno Unito (3.936), Russia (3.694), Hong Kong (2.104) e Cina (1.892). Tra questi figurano personaggi conosciuti e meno conosciuti del mondo della politica, dell'imprenditoria, dello spettacolo e dello sport, un quadro che contrasta visibilmente con la condizione di quasi default in cui versa lo Stato argentino. (segue) (Abu)