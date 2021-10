Pandora Papers: Argentina terzo Paese per numero di intestatari di conti "offshore" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della politica emergono diversi nomi della famiglia dell'ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), già toccato personalmente dal precedente scandalo dei "Panama Papers". Nell'inchiesta dell'Icij figurano infatti i nomi dei suoi fratelli Gianfranco e Mariano, intestatari di due società che si erano beneficiate anche di un condono fiscale nel 2016. Nella lista dei Pandora Papers figura inoltre il consulente politico ecuadoriano, Jaime Duran Barba, artefice della campagna elettorale che portò Macri alla presidenza, ma anche il segretario personale dell'ex presidente Nestor Kirchner (2003-2007), Daniel Munoz, e il finanziere Ernesto Clarens a lui legato. Allo stesso modo figura nell'inchiesta anche Zulemita Menem, figlia del defunto ex presidente Carlos Menem (1989-1999), coinvolto in diverse inchieste per corruzione. (segue) (Abu)