Usa-Italia: ambasciatrice Zappia apre la Settimana dello spazio di Osimo dedicata a "Women in Space"

- La parità di genere va conquistata anche "oltre la nostra orbita terrestre". Lo ha detto l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, intervenendo in video all'apertura della Settimana dello Spazio organizzata dal Comune di Osimo, dedicata quest'anno al tema "Women in Space". "La relazione Italia-Usa nell'economia dello spazio è davvero speciale — ha proseguito l'ambasciatrice — grazie alla collaborazione tra Asi e Nasa, ed è destinata a crescere con la partecipazione dell'Italia al programma Artemis, che mira a portare la prima donna e il primo uomo di colore sulla superficie lunare". All'evento, trasmesso in diretta dai Laboratori Loccioni, hanno partecipato tra gli altri Simonetta Di Pippo, direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari spaziali (Unoosa), l'astrofisica italiana Amalia Ercoli Finzi, nonché i vertici dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Cluster tecnologico nazionale aerospazio (Ctna), Loccioni, e l'astronauta Roberto Vittori. (segue) (Nys)