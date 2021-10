Usa-Italia: ambasciatrice Zappia apre la Settimana dello spazio di Osimo dedicata a "Women in Space" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice Zappia ha poi ricordato come il nostro Paese potrà sicuramente fornire un notevole contributo relativamente alle questioni di genere nello spazio a partire proprio dal programma Artemis, sfruttando il volano offerto dal programma fin dal suo nome, riferimento diretto alla dea Artemide, sorella gemella di Apollo, dea della caccia e guidatrice del carro della Luna. Non a caso la Nasa, nel programma Artemis, intende inviare la prima donna sulla Luna come parte integrante del primo team di astronauti a scendere sul suolo lunare, potendo contare oggi - a differenza di quanto accaduto cinquant'anni fa - su un corpo di astronauti estremamente diversificato e con una presenza femminile vicina al 50 per cento. "L'obiettivo è chiaro — ha detto l'ambasciatrice — una equa rappresentazione del genere umano nello spazio". (Nys)