Milano 2021: Pisapia, premiati Sala e il centrosinistra

- "Quanto emerso dalle urne a Milano è un riconoscimento al buon governo del sindaco Sala e della coalizione di centrosinistra che da dieci anni guida la città. Lo stesso risultato, in alcuni casi straordinario, si coglie a livello nazionale dove gli elettori hanno riconosciuto la bontà delle proposte e dei candidati del centrosinistra", dichiara in una nota l'eurodeputato Giuliano Pisapia. "Il populismo e la politica urlata non pagano più e credo che questa sia un'ottima notizia anche se certo dovremo impegnarci nelle città dove si profila un ballottaggio". (Com)