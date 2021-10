Milano 2021: Lupi (Nc'I), risultato più basso nella storia del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato di Milano mi sembra sia inequivocabile, è doppio il risultato che ci penalizza e che ci deve far riflettere come coalizione di centrodestra. Lo ha detto il leader di noi con l'Italia Maurizio Lupi arrivando al Mary Nhow Hotel di Milano dove la lista Luca Bernardo sindaco sta guardando i risultati delle elezioni. "Il primo è la vittoria al primo turno di Sala, con un distacco ampio, molto più ampio dei voti che la coalizione di centrodestra aveva in tutti i sondaggi e in tutte le elezioni passate. Siamo al più basso risultato del centrodestra a Milano, per tutti i partiti e per tutte le liste. Il secondo è il peggior dato nella storia nelle elezioni di Milano nell'affluenza per un candidato sindaco, meno del 50 per cento". "È evidente che non siamo stati in grado di mettere in campo una proposta credibile, alternativa al sindaco Sala. Non è colpa di Bernardo, la colpa è che se tu arrivi a fare la scelta del candidato sindaco all'ultimo mese è sembrato che fosse la selezione di X Factor. Non abbiamo dato quella sfida che deve sempre fare una coalizione di centrodestra che vuole governare l'Italia e Milano e le altre città".(Rem)