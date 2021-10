Amministrative: Conte su ballottaggi, i cittadini non sono pacchi postali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i ballottaggi, "ho sempre detto, in tempi non sospetti, che è chiaro che i cittadini non possono essere considerati pacchi postali che raccolgono le nostre indicazioni con un vincolo stringente". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio, in merito all'esito delle elezioni Amministrative. "Non c'è dubbio - ha proseguito l'ex premier - che la nostra proposta politica non può avere alcuna affinità con le forze politiche di destra, che presentano proposte inadeguate per le comunità di riferimento. Aspettiamo che si consolidino i dati, valuteremo poi, sui ballottaggi, se ci sono le condizioni per continuare un dialogo". Conte ha aggiunto: "Ma, ripeto, non vorrei dare l'impressione di essere irriguardoso nei confronti dei cittadini. E' una politica tradizionale quella che dice 'Beh, abbiamo un pacchetto di voti che spostiamo a destra o a manca liberamente, a seconda delle convenienze o dei momenti'. Noi sicuramente non potremo avere nessuna suggestione per le forze di destra. Per il resto valuteremo nei prossimi giorni". (Rin)