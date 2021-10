Mozambico: presidente Nyusi invita gli insorti jihadisti ad arrendersi, "non vogliamo rappresaglie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, ha invitato i militanti jihadisti che operano in alcune parti della provincia settentrionale di Cabo Delgado ad arrendersi e a consegnarsi alle autorità pena la loro uccisione. Parlando oggi in occasione di una cerimonia commemorativo per celebrare i 29 anni di pace dalla fine della guerra civile, Nyusi ha avvertito gli insorti che "non hanno nessun posto dove andare", sottolineando che non è intenzione del governo effettuare rappresaglie. "Vogliamo esortarli a non aspettare da soli di essere inseguiti fino a quando non vengono uccisi", ha detto Nyusi citato dai media locali. “Non è questa l'intenzione delle forze di difesa e di sicurezza. Dovrebbero arrendersi, in modo ordinato. Siamo sicuri che i leader di questi gruppi siano in fuga", ha aggiunto il presidente mozambicano. A luglio il Ruanda è stato il primo Paese a inviare truppe in Mozambico, nell'ambito di un accordo bilaterale, seguito dal Botswana (con un contingente di 296 uomini) e dal Sudafrica (che ha schierato 1.500 militari nell'ambito della missione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, Sadc). (segue) (Res)