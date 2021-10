Pandora Papers: Marocco, coinvolta la sorella di re Mohammed VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova inchiesta giornalistica internazionale sui paradisi fiscali, denominata "Pandora Papers", coinvolge anche il Marocco. Secondo il sito web dell’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”, i documenti menzionano “i discutibili rapporti finanziari di diverse figure di spicco con legami in Marocco, tra cui la sorella del re Mohammed VI e il politico francese Dominique Strauss-Kahn”. In particolare, la principessa Lalla Hasnaa sarebbe la proprietaria di una società offshore nelle Isole Vergini Britanniche. La principessa, come imprenditrice, controlla società immobiliari e fondi d’investimento in Marocco, ma è nota soprattutto come presidente della Fondazione Mohammed VI per la protezione ambientale, con cui ha partecipato a vari eventi internazionali insieme a leader politici di tutto il mondo. Secondo i “Pandora Papers”, la compagnia offshore sarebbe stata usata da Lalla Hasnaa per acquistare una casa nel Regno Unito del valore stimato di 11 milioni di dollari, utilizzando fondi elencati come appartenenti alla "famiglia reale marocchina". Al sovrano viene invece accreditata una fortuna personale di 5,7 miliardi di dollari, che ne fa il monarca più ricco dell’Africa. (Res)