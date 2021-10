Milano 2021: Salvini (Nc'I), Salvini faccia sintesi, coalizione non vince se non candida moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sembra che Matteo Salvini, che è il leader non solo della Lega, in questo momento, essendo il leader della coalizione, deve avere anche una capacità di sintesi, di raccolta, di capire come centrodestra, non solo la Lega, può vincere e tornare a governare. Ci siamo dati delle regole, Salvini fino a prova contraria è il leader del centrodestra, il tema è che il leader deve fare la sintesi per tutti e tener conto che la coalizione del centrodestra non vince se non candida persone credibili o moderate”. Lo ha detto il leader di noi con l'Italia Maurizio Lupi arrivando al Mary Nhow Hotel di Milano dove la lista Luca Bernardo sindaco sta guardando i risultati delle elezioni. Ci siamo arrabattati sul civico o politico ma non è questo il problema", ha proseguito. Sulla scelta del candidato "abbiamo visto come in Calabria, il problema era candidare persone che potessero, nel più breve tempo possibile, raccogliere il consenso. Ora abbiamo due sfide importanti: Torino e Roma, siamo uniti e ovviamente cerchiamo di vincere almeno queste sfide al ballottaggio. Io avrei evitato in tutto questo periodo di rincorrere i no vax, i no green pass e avrei parlato della nostra capacità di governo, che è quella di essere seri, responsabili e concreti". (Rem)