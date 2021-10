I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clima: Bonomi, proposte Ue per Fit for 55 sono inadeguate - Problemi che non hanno soluzione sul piano nazionale richiedono una risposta internazionale: è molto importante che Italia, Francia e Germania giungano a posizioni comuni in vista del Consiglio europeo di autunno e facciano una valutazione seria e condivisa, perché al momento le proposte della Commissione europea sono inadeguate. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo al Made in Italy Summit 2021 organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. "Confindustria ha rafforzato la collaborazione con le omologhe europee: la sfida della crescita pone una questione anche nazionale, investendo lo Stato e la sua capacità di attuare le riforme e gli investimenti annunciati a partire dal Pnrr", ha detto, aggiungendo che la competitività delle aziende italiane nei mercati globali rappresenta una base solida per la ripresa. "L’attuale contesto internazionale richiede un ulteriore salto di qualità, per mantenere la nostra posizione di eccellenza: occorre unire le forze tra attori nazionali affinché una quota sempre maggiore di valore sia generata e trattenuta dalle nostre imprese", ha spiegato, sottolineando che potrebbero concorrere a tale risultato la diversificazione degli approvvigionamenti, nuove modalità di gestione della logistica o attività di reshoring. (Rin)