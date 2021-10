Azerbaigian-Iran: presidente Aliyev smentisce accuse su presenza israeliana ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian non è d'accordo con le dichiarazioni dell’Iran sulla presenza di personale militare israeliano vicino al confine fra i due Paesi e chiede delle prove in merito. Lo ha affermato il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, durante un incontro pubblico a Jebrayil. "Neghiamo queste accuse e chiediamo delle prove. Sfortunatamente, i funzionari iraniani hanno iniziato a lanciare delle accuse infondate contro di noi. Presumibilmente, l'Azerbaigian avrebbe trasferito del personale militare di Israele in queste regioni. Lasciamo che aprano gli occhi e vedano. Dove hanno visto rappresentanti Israele? Ci sono delle prove? No. Se non ci sono delle prove, tutti dovrebbero essere ritenuti responsabili di ciò che affermano. Non possiamo permettere a nessuno di fabbricare diffamazioni contro di noi", ha affermato Aliyev.(Rum)