- E' del 44,16 per cento, pari a 89.748 votanti su 203.231 aventi diritto, l'affluenza definitiva alle 15, alla chiusura dei seggi, in occasione delle elezioni suppletive a Roma per la Camera dei deputati, nel collegio uninominale Lazio 1-11 Roma Primavalle. (Rin)