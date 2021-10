Ungheria: Covid, 2-3 mila lavoratori della sanità non vaccinati a rischio licenziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ungheria sono tra 2 e 3 mila i lavoratori della sanità che sono a rischio licenziamento per non essersi vaccinati contro il coronavirus entro la scadenza fissata dal governo. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Mti”. Il premier Viktor Orban ha annunciato a luglio che la vaccinazione non sarebbe stata facoltativa ma obbligatoria per il personale della sanità. Ad aver compiuto la stima succitata è stato il sindacato indipendente dei lavoratori sanitari (Fesz). Il presidente della Camera dei professionisti sanitari ungheresi (Meszk) ha affermato che i licenziamenti avranno conseguenze sul funzionamento del settore, perché coinvolgono figure chiave, da infermieri, ad assistenti, a chirurghi. (Vap)