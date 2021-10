Imprese: Tononi (Banco Bpm), vicinanza ad export importante, puntare su aggregazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicinanza alle imprese esportatrici è molto importante per Banco Bpm, ma stiamo cercando di aiutare i processi di aggregazione. Lo ha detto Massimo Tononi, presidente di Banco Bpm, intervenendo al Made in Italy Summit 2021 organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. “In Italia abbiamo poche grandi imprese rispetto ai concorrenti internazionali: è vero che le nostre Pmi hanno fatto bene, ma per avere una presenza internazionale che non sia fatta solo di export la dimensione è qualcosa a cui dobbiamo guardare”, ha detto. (Rin)