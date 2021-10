Libia: crolla tetto terminal passeggeri in costruzione all’aeroporto di Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ crollato oggi in Libia il tetto di un terminal passeggeri in costruzione all’aeroporto Benina, nella città di Bengasi, capoluogo della regione orientale della Cirenaica. Alcuni lavoratori sarebbero rimasti lievemente feriti, secondo quanto riferito dall’amministrazione aeroportuale in un post su Facebook. “Per evitare che sulle pagine dei social media circolino voci dannose, l'amministrazione aeroportuale assicura che il crollo riguarda solo una parte del terminal passeggeri 1 (che è in costruzione)”, si legge nel post. Dovrebbe trattarsi, in particolare, del cantiere del terminal della compagnia aerea Berniq air, in corso d'opera da parte di aziende sudcoreane. Il numero di lavoratori rimasti feriti nell’episodio non è stato reso noto. (Lit)