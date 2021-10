Russia-Armenia: Lavrov riceve presidente Parlamento Simonyan, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione armena guidata dal presidente del parlamento Alen Simonyan ha incontrato oggi a Mosca il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Lo ha riferito l’ufficio stampa del parlamento armeno. Il ministro russo ha molto apprezzato le relazioni strategiche e di partenariato bilaterale, definendo la prima visita ufficiale del presidente del Parlamento armeno in Russia come prova di questi rapporti. Simonyan ha ringraziato per l'accoglienza e ha espresso le sue congratulazioni al popolo russo per le recenti elezioni parlamentari. I due hanno discusso nel dettaglio l'attuale situazione nella regione, parlando anche della necessità di garantire una pace duratura ed eliminare i problemi che ostacolano tale processo. In tale contesto hanno sottolineato in particolare l'importanza del ritorno dei prigionieri di guerra armeni e dei prigionieri civili dall'Azerbaigian. (segue) (Rum)