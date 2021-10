Grecia-Cipro: ministri Esteri rinnovano condanna per "azioni illegali" turche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro cipriota ha commentato le ultime notizie sull'attacco da parte turca alla nave per le ricerche sismiche Nautical Geo a largo dell'isola di Creta. La nave maltese avrebbe dovuto essere impiegata a sud ovest di Cipro per esplorazioni energetiche. Secondo Christodulides, questo attacco "dimostra, persino agli osservatori più scettici, che le dichiarazioni altisonanti che a volte vengono dirette alla Turchia sono, purtroppo, non trasformate in azioni". "La politica estera turca è ancora fondata su un approccio revisionista e neo ottomano, essenzialmente basato sul potere militare del Paese", ha aggiunto. (Gra)