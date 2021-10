© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo e ad aprire i lavori non c'è il presidente, David Sassoli, ma la vice presidente, Roberta Metsola, del Partito popolare europeo (Ppe). Sassoli, "ancora in convalescenza in Italia per una polmonite, presiederà da remoto diverse riunioni" di questa settimana, ha spiegato il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch. (Beb)