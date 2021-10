Italia-Sudan: l'11 ottobre webinar su architettura come strumento di integrazione in contesti di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Architettura, qualità, confort e accessibilità in contesti di emergenza sono i temi centrali del webinar promosso dalla sede dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) di Khartum in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Sudan, il Politecnico di Milano, l'Università di Camerino, Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) Sudan e la Khartum University (Facoltà di Architettura). Verranno affrontate - si legge in un comunicato - questioni legate alle tecniche costruttive, ai materiali utilizzati e alla necessità di coinvolgere la comunità locali per creare processi partecipativi e arrivare così a soluzioni condivise, con un'attenzione particolare ai contesti di emergenza e all'upcycling volto al riuso creativo di materiali per favorire l'economia circolare. Il webinar riserverà un’attenzione speciale alle tecnologie costruttive più appropriate in situazioni di vulnerabilità ed emergenza, affinché diventino strumenti idonei per assicurare costruzione e manutenzione sostenibile dell’ambiente abitativo. Un importante argomento sarà quello del “upcycling” volto al riuso creativo di materiali in ambito architettonico favorendo il cosiddetto “processo circolare”. Al webinar interverranno, tra gli altri, l'ambasciatore d’Italia in Sudan, Gianluigi Vassallo, e il titolare della sede Aics di Khartum, Michele Morana.(Com)