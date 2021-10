Amministrative: nel Lazio affluenza definitiva al 52,48 per cento, eletti i primi sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio su 106 Comuni al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali, tra cui Roma, l'affluenza definitiva, rilevata dal Viminale, è pari al 52,48 per cento. Nel 2016 si attestava al 60,08 per cento. In diversi comuni laziali è già iniziato lo spoglio delle schede. Sette i sindaci eletti. Nel Comune di Proceno (Viterbo); nei comuni della Città metropolitana di Roma: Casape e Vivaro Romano; nei comuni reatini: Ascrea, Colle di Tora e Fiamignano; nel comune di Terelle in provincia di Frosinone. (Rer)