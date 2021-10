Etiopia: premier Ahmed annuncia dialogo politico, "nostra guerra è solo contro le forze anti-etiopi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed, rivolgendosi ai leader africani e ai funzionari di Stato presenti alla cerimonia d'insediamento per il suo secondo mandato alla guida del governo, ha rilanciato l'idea di promuovere un dialogo politico "inclusivo" che coinvolga tutti i segmenti della società per risolvere le sfide che attendono il Paese, ribadendo al contempo che nessun dialogo è possibile con il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), che il governo ha marchiato come organizzazione terroristica. "Il governo terrà un dialogo politico inclusivo che coinvolga tutti i segmenti della comunità per risolvere le sfide in corso. L'Etiopia ha superato diversi alti e bassi. L'ostilità contro l'Etiopia da parte della giunta del Tplf ha danneggiato molto l'Etiopia", ha detto Ahmed, tornando ad accusare i tigrini di aver commesso un "orribile attacco" contro il Comando settentrionale, nel novembre scorso, di aver arruolato bambini soldato, attaccato civili innocenti e distrutto capi di bestiame. "Supportata dai suoi alleati esterni, l'organizzazione terroristica ha messo in ginocchio l'Etiopia", ha affermato il premier, rinnovando l'impegno a preservare la sovranità e l'integrità territoriale della nazione. “La nostra guerra è solo contro le forze anti-etiopi”, ha ribadito. (segue) (Res)