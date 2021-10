Etiopia: premier Ahmed annuncia dialogo politico, "nostra guerra è solo contro le forze anti-etiopi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle elezioni generali, che hanno visto la netta affermazione del suo partito (il partito della prosperità, Pp), Ahmed le ha definite "un successo", apprezzando il ruolo dei partiti contendenti, delle organizzazioni della società civile, dei media e degli elettori in generale per la positiva conclusione del processo elettorale e la formazione del nuovo governo. "C'è bisogno di sforzi concertati del governo e dei cittadini in generale per affrontare i problemi politici ed economici creati dai regimi precedenti", ha sottolineato il primo ministro, ribadendo che "solo un sistema politico inclusivo resisterà a tutte le sfide interne ed esterne e spingerà l'Etiopia verso il progresso". Pertanto, ha proseguito, il governo federale promuoverà un dialogo politico inclusivo che coinvolga tutti i segmenti della società per risolvere le sfide in corso. "L'Etiopia costruirà una forte forza di pace e sicurezza. La pressione delle forze esterne ha costretto l'Etiopia a rivedere la sua storia nell'arena diplomatica. Ci sono alcune forze che hanno ripetuto la storia del tradimento contro l'Etiopia nell'area politica", ha quindi denunciato Ahmed, promettendo che l'Etiopia manterrà la sua posizione di leadership per il benessere del continente. (segue) (Res)