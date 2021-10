Etiopia: premier Ahmed annuncia dialogo politico, "nostra guerra è solo contro le forze anti-etiopi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'altro spinoso dossier della politica estera, quello relativo alla realizzazione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), il premier ha assicurato che l'infrastruttura sarà completamente ultimata e utilizzata per l'uso previsto. "L'Etiopia svolgerà il suo ruolo di primo piano nell'integrazione sociale e politica in tutta la regione. L'Etiopia sta attuando una politica economica basata sul mercato", ha quindi aggiunto Ahmed, riaffermando l'impegno del governo per la creazione di posti di lavoro e la riduzione dell'onere dell'inflazione sulla società. "Il governo combatterà seriamente la corruzione e altre pratiche scorrette, ha poi promesso, dicendosi convinto che il Paese supererà tutte le sfide interne ed esterne e continuerà a essere il "faro" del futuro migliore dell'Africa. Ahmed ha prestato giuramento oggi per un nuovo mandato di cinque anni, come previsto dalla Costituzione dopo che il Partito della Prosperità (Pp) - di cui è leader - ha registrato una vittoria schiacciante alle elezioni dello scorso 21 giugno. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio in Meskel Square, nel cuore di Addis Abeba, alla presenza di diversi leader africani. Come annunciato dal vice capo del Consiglio elettorale nazionale dell’Etiopia (Nebe), Wubshet Ayele, alle elezioni di giugno il Pp – guidato dal premier Abiy Ahmed – ha conquistato 421 seggi su un totale di 436, una vittoria che ha spianato la strada alla rielezione del premier Ahmed: in base alla Costituzione, infatti, il leader del partito vincitore viene poi eletto primo ministro. (Res)