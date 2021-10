Algeria-Francia: premier Benabderrahmane, “parole di Macron gli si sono ritorte contro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Algeria, Aimene Benabderrahmane, ha risposto con fermezza oggi agli ultimi commenti del presidente francese Emmanuel Macron a proposito del Paese nordafricano. Durante una visita ad Orano, nell'ovest del Paese, il premier ha dichiarato che "le dichiarazioni si sono rivolte contro l’autore”, aggiungendo che “l'Algeria non accetterà mai” frasi come quelle pronunciate dal titolare dell’Eliseo. Durante un incontro con una ventina di ragazze e ragazzi discendenti di figure che hanno partecipato alla Guerra d'Algeria, Macron ha criticato una "storia ufficiale totalmente riscritta" da Algeri, dove vige un sistema "politico militare" basato sull’odio contro la Francia. Il titolare dell’esecutivo ha ricordato "l'esistenza della nazione algerina prima della colonizzazione francese", ricordando figure storiche come “Massinissa, Medghassen o all'emiro Abdelkader". Con le sue parole Macron ha messo in discussione la legittimità delle autorità algerine e il ruolo delle Forze armate. Per tutta risposta, Algeri ha richiamato l'ambasciatore e ha vietato il sorvolo del suo spazio aereo ai caccia dell'operazione francese contro il terrorismo Barkhane, attiva nel Sahel. (Ala)