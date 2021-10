Roma 2021: seconda proiezione Rai, Michetti al 30,3 per cento, Gualtieri al 27,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (copertura campione del 12 per cento), nella corsa al Campidoglio è in testa il candidato del centrodestra, Enrico Michetti. Quest'ultimo si attesta al 30,3 per cento, seguito da Roberto Gualtieri, candidato della coalizione del centrosinistra, con il 27,4 per cento dei voti. La sindaca uscente del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, si attesta invece al 18,9 per cento, mentre il candidato di Azione, Carlo Calenda, al 18,6 per cento.(Rin)