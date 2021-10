Usa-Uzbekistan: vice segretaria di Stato Sherman incontra presidente Mirziyoyev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato oggi a Tashkent il presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, per discutere "il rafforzamento delle relazioni bilaterali" e gli sviluppi della crisi in Afghanistan. Lo rende noto il dipartimento di Stato in un comunicato. Sherman ha ringraziato Mirziyoyev per "la stretta cooperazione con gli Usa in Afghanistan" e ha sottolineato l'importanza che Washington attribuisce al partenariato strategico con l'Uzbekistan. I due hanno inoltre discusso gli sforzi congiunti contro la pandemia di Covid-19 attraverso la distribuzione di vaccini. "Gli Stati Uniti - ha detto Sherman - sostengono l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Uzbekistan, invitando il governo a proseguire sulla strada delle riforme in materia di economia, democrazia e diritti umani".(Nys)