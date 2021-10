Amministrative: Salvini, abbiamo offerto tropo poco tempo per conoscere candidati, per il prossimo anno scelta entro novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo offerto troppo poco tempo per conoscere i candidati, non possiamo perdere altri mesi di tempo per questioni interne”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a Speciale TG1 per commentare i primi risultati delle elezioni amministrative. “L'anno prossimo - ha proseguito - votano 25 capoluoghi di provincia, città importanti per il centrodestra che ha il dovere di individuare i candidati il prima possibile, entro il mese di novembre dobbiamo scegliere i candidati, civici o politic,i per avere almeno 6 mesi di tempo per spiegare nostra alternativa”. (Rem)