Export: Di Stefano, oggi la politica estera è soprattutto politica commerciale

- Oggi la politica estera è molto politica commerciale: lo ha detto Manlio di Stefano, sottosegretario al ministero degli Affari esteri, intervenendo a un evento virtuale organizzato dal quotidiano “Sole 24 Ore”. “Abbiamo voluto dare questo input alla Farnesina” e “abbiamo unificato le competenze in internazionalizzazione portandole dallo Sviluppo economico agli Esteri”, ha dichiarato. “Le associazioni di categoria hanno un unico punto di riferimento, la Farnesina e la sua rete consolare”, ha continuato Di Stefano. “Il lavoro in questi giorni è per lo più incentrato sulla stabilizzazione dei processi avviati da un anno e mezzo”, con il quale “si è riformato il rapporto tra Stato e imprese”. “Con il patto per l’export sono nati tanti strumenti” e “si è riformato il modo in cui interloquiamo”, ha proseguito il sottosegretario. A suo avviso la filiera Stato-aziende si è accorciata. (Res)