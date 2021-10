Cannabis: alle 24 stop firme online per referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà sospesa alla mezzanotte di oggi, lunedì 4 ottobre, la raccolta firme online a sostegno del Referendum Cannabis. La sottoscrizione, arrivata a 607.206 firme raccolte con utilizzando Spid o Carta d'Identità Elettronica sul sito referendumcannabis.it, si sposta ora nelle piazze. Si terranno nell'arco dei prossimi giorni eventi fisici che permetteranno di approfondire il tema con incontri e sottoscrizioni dal vivo. Ciò sarà possibile grazie al sostegno delle associazioni e dei partiti che fino a ora hanno animato la campagna e a cui va il ringraziamento del comitato promotore. In vista delle prossime attività, i promotori del Referendum sulla Cannabis rilanciano l'appello "al Servizio Rai chiedendo una corretta e più approfondita informazione sul quesito proposto e sulle modalità di firma, come da obbligo sancito con Delibera Agcom dello scorso luglio (delibera n. 257/21/cons). Il Referendum sulla Cannabis è promosso dalle Associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione e Antigone e dei partiti +Europa, Possibile, Radicali italiani, Potere al Popolo, Sinistra Italiana Rifondazione Comunista e Volt. (com)