Amministrative: Salvini, maggioranza persone non ha ritenuto utile andare a votare

- L'affluenza è l'unico dato certo, la maggioranza delle persone non ha ritenuto utile andare a votare. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a Speciale TG1 per commentare i primi risultati delle elezioni amministrative. “Per me – ha proseguito - comporta un'autocritica, perché dopo un anno e mezzo di covid bisogna essere più presenti e concreti dal punti di vista della vita reale. Il mio impegno è perdere sempre meno tempo nelle polemiche politiche”, ha concluso. (Rem)