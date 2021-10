Francia-Africa: l'8 ottobre il summit a Montpellier, quest'anno dedicato alla società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre venerdì a Montpellier il vertice Francia-Africa, appuntamento di rito organizzato dalla presidenza francese e che quest’anno si svolgerà tuttavia in formato inedito. Per la prima volta dal 1973, anno della sua prima edizione, infatti, nessun capo di Stato o di governo è stato invitato a partecipare, mentre il summit vedrà la presenza delle organizzazioni africane della società civile, dei rappresentanti di aziende oltre che dei membri della diaspora. Un’iniziativa che l’Eliseo ha presentato lo scorso venerdì in conferenza stampa dal consigliere per l’Africa Franck Paris, dalla consulente Africa-Diaspore Marie Audourard e dal segretario generale del summit, Benoit Verdeaux. "Un capo di Stato (francese) a confronto con 54 capi di Stato (africani) ci sembra un formato obsoleto", hanno fatto sapere dall'Eliseo, spiegando che con questa 28ma edizione del summit la Francia intende favorire il dialogo con gli attori del settore: imprenditori, artisti, attivisti della società civile. Con l'obiettivo, ha spiegato Verdeaux, di "dare un segnale ai nostri interlocutori africani, affinché capiscano che siamo pronti all' ascolto". Un tentativo, ha aggiunto, di discutere sulla relazione Africa-Francia e di evocarne le possibilità di rinnovamento con gli attori "che incarnano questi cambiamenti e saranno probabilmente i protagonisti di domani". Dei circa 3mila partecipanti, circa 1.200 saranno rappresentanti dei 54 paesi africani, con alcuni membri della diaspora residenti in Francia. (Frp)