Roma 2021: al comitato Michetti primi esponenti Fd'I, candidato atteso per le 18:30

- Al comitato del candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, in via Antonio Malfante, sono arrivati alcuni esponenti di Fd'I: il vice presidente della Camera Fabio Rampelli, il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato, coordinatore regionale del partito, Paolo Trancassini. Chiuse le urne, arrivano i primi exit poll che danno Gualtieri e Enrico Michetti testa a testa. Al comitato lo stesso candidato Michetti è atteso per le 18:30. Al momento non ci sono commenti o reazioni alle prime proiezioni uscite. (Rer)