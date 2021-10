Russia: premier Mishustin, livello vaccinazione insufficiente a sconfiggere il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di vaccinazione contro il Covid-19 in Russia è insufficiente per fermare la diffusione dei contagi. Lo ha affermato oggi Mikhail Mishustin, primo ministro russo, durante una riunione del Presidium del Consiglio di coordinamento istituito dal governo russo per la lotta al coronavirus. "In tutte le regioni, senza eccezioni, sono state create le condizioni affinché i cittadini possano essere vaccinati contro il coronavirus ed è stata anche costituita una riserva di farmaci. Tuttavia, il livello di vaccinazione è insufficiente per fermare la diffusione dell'infezione", ha dichiarato Mishustin. (Rum)