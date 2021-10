Roma 2021: sostenitori al comitato di Calenda per lo spoglio, candidato atteso nel pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 75 tra operatori e giornalisti accreditati presso la sede elettorale di Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma, in via di Trastevere 213. Al momento al comitato vi sono pochi sostenitori che non hanno avuto reazione alla notizia delle proiezioni che danno Calenda al terzo posto, affiancato a Raggi (tra il 16,5 e il 20,5 per cento). Il candidato sindaco di Azione sta seguendo gli exit poll e i primi dati nella sede del suo partito ed è atteso al comitato elettorale a Trastevere intorno alle 17:30 con il senatore di Azione Matteo Richetti. (Rer)