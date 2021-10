Maltempo: Regione, allerta rossa, rischio elevato per area nord-occidentale della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ampia area depressionaria nordatlantica in approfondimento su tutta l'Europa occidentale e in scorrimento verso levante determina condizioni instabili sulla Lombardia. Le precipitazioni, diffuse sin dalle prime ore pomeridiane sulla Regione, insisteranno per tutta la giornata". Lo comunica l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni. "La zona nord-occidentale della nostra Regione - ha aggiunto l'assessore -, soprattutto nelle province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza e Milano, sarà interessata da forti fenomeni metereologici con elevato rischio idrogeologico. Si raccomanda la massima attenzione anche nelle altre province". (Com)