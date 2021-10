Arabia Saudita-Francia: Mohammed bin Salman incontra ministro Esteri Le Drian, focus relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha incontrato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, per discutere delle relazioni bilaterali, nonché degli sviluppi regionali e internazionali. Lo riferisce il quotidiano saudita “Saudi Gazette”, secondo il quale all'incontro hanno partecipato ministro degli Affari esteri, il principe Faisal bin Farhan bin Abdullah, e il ministro di Stato, membro del gabinetto e consigliere per la sicurezza nazionale, Musaed bin Mohammad al Aiban. Da parte francese, erano presenti all’incontro l'incaricato d'affari dell'ambasciata di Francia in Arabia Saudita e alcuni funzionari del ministero degli Esteri francese.(Res)