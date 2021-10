Giustizia: Cartabia, bene riforme per recuperare fiducia ma occorre rinnovamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia è stata profondamente colpita dalla pandemia, ma vive anche una crisi di fiducia determinata da vicende e scandali come il caso Palamara: ora “ci stiamo accingendo a riaprire il capitolo delle riforme per il Consiglio superiore della magistratura, in modo da rimuovere meccanismi che possano favorire degenerazioni simili a quelle che abbiamo visto”. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervenuta oggi al Made in Italy Summit 2021 organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. “Ma le riforme non bastano: occorre un rinnovamento, una nuova motivazione che porti i magistrati a riscoprire il valore elevato e profondo del giudicare inteso come servizio, e quanto sia importante per la vita sociale e delle persone”, ha detto, aggiungendo di aver visto “un grande desiderio di ripartire” nella magistratura italiana. (Rin)