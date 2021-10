Energia: Dombrovskis, misure per contenere aumento prezzi siano mirate e temporanee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure dei Paesi dell'Unione europea per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia devono essere mirate e temporanee. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, prima dell'Eurogruppo. "Uno dei più importanti punti nell'agenda di oggi riguarda gli sviluppi economici generali e in particolare gli sviluppi i prezzi dell'energia" e dei "fattori" che determinano tale situazione. Per la Commissione "questi prezzi" si devono "soprattutto a fattori temporanei" come "il prezzo alto del gas naturale". Come esecutivo europeo "stiamo preparando una comunicazione su come affrontare questo tema in un modo coordinato", facendo in modo che "le misure degli Stati membri siano temporanee e mirate" e quindi "dando delle linee guida su quali misure di sostegno possano essere utilizzate per alleviare la situazione", ha spiegato. "Il principale driver di questa situazione sembra essere il prezzo del gas naturale" e per questo "bisogna rafforzare il processo verso la riduzione della dipendenza dei fossili", ha aggiunto. Sul nucleare "ci sono molti studi sull'energia nucleare e la Commissione sta riflettendo su questi studi". In ogni caso "è importante riconoscere il ruolo del nucleare come energia a basso contenuto di carbonio nel mix energetico in generale e negli sforzi di decarbonizzazione", ha continuato. "Dobbiamo essere vigili, monitorare molto da vicino" la situazione "e poter adattare le politiche se necessario", ha concluso. (Beb)