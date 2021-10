Brasile-Italia: ambasciatore Azzarello presiede riunione con organi di rappresentanza comunità italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, ha presieduto una riunione di sistema con i vari organi di rappresentanza della comunità italiana, per discutere una serie di temi come la preparazione alle elezioni dei Comites (Comitati degli italiani all'estero) che si svolgeranno a dicembre. Azzarello, riferisce una nota della Farnesina, ha evidenziato il lavoro svolto dalla rete dei consolati a favore dei connazionali, tenendo sempre conto delle necessarie precauzioni nel quadro della pandemia di coronavirus. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del ministero degli Esteri, Luigi Vignali, e il deputato dell'Unione sudamericana emigrati italiani, Eugenio Sangregorio. Da parte loro, i rappresentanti della comunità italiana in Brasile hanno sottolineato la necessità di sensibilizzare i più giovani sull'importanza degli organi di rappresentanza. (Com)