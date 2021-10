Malesia: governo dello Stato di Malacca perde maggioranza, Umno chiede elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane Idris ha convocato una conferenza stampa durante la quale ha chiesto le dimissioni del capo ministro Sulaiman, aggiungendo di aver chiesto un incontro con il governatore Ali Rustam per discutere i prossimi passi da intraprendere. Secondo Idris, tuttavia, la convocazione di nuove elezioni non sarebbe la migliore opzione possibile, dal momento che il Paese è ancora alle prese con l’emergenza Covid. Zahid si è invece detto a favore del voto. “Credo sia meglio avere nuove elezioni statali, così che l’assemblea di Malacca venga sciolta e si possa portare la gente a scegliere il miglior governo per lo Stato”, ha dichiarato oggi in parlamento a Kuala Lumpur. (Fim)