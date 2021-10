Imprese: ambasciata d'Israele, domani evento in Confindustria su smart mobility

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Automotive e smart mobility. Questi gli argomenti al centro dell’evento “Presentation of the R&D and Innovation Ecosystem in Automotive and Smart Mobility Sectors” organizzato da Confindustria e dal Dipartimento Affari economici dell’ambasciata d’Israele in Italia in cooperazione con l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia). Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'ambasciata d'Israele a Roma. L’evento, che avrà luogo martedì 5 ottobre e si terrà in formato ibrido presso la sede di Confindustria, si articolerà in due momenti, un primo di dibattito (ore 10:00-11:00) e un secondo di incontri B2B tra numerose aziende italiane e israeliane (ore 13:00-16:00). Nello specifico, nel corso della mattinata, ai saluti introduttivi di Nicoletta Amodio, responsabile Ricerca e innovazione di Confindustria, e di Raphael Singer, ministro per gli Affari economici e scientifici dell’ambasciata di Israele in Italia, succederanno gli interventi di Andrea Debernardis, responsabile componentistica Auto dell’Anfia, ed Eviatar Torn, Executive Director di EcoMotion Community, che tracceranno una panoramica dell’ecosistema dell’industria dell’auto e della mobilità intelligente. A seguire, Illy Edri, Cmo di Bright Way Vision e Benjamin Parto, Group Manager di Foresight Automotive presenteranno demo delle rispettive start up, la prima ideatrice di un sistema di telecamere per autoveicoli per una guida sicura in qualsiasi condizione stradale, meteorologica e luminosa, la seconda sviluppatrice di sistemi avanzati di assistenza alla guida 3D e multicamera, che consentono un rilevamento accurato garantendo bassi tassi di falsi allarmi. (segue) (Com)