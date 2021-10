Imprese: ambasciata d'Israele, domani evento in Confindustria su smart mobility (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione del dibattito, verrà illustrato il caso di collaborazione di successo tra il gruppo italiano Adler, specializzato in componentistica per l’automotive, e l’azienda israeliana Inlight, osservatorio tecnologico a Tel Aviv e azienda di consulenza sull’innovazione, che ha portato alla nascita dell’Inlight Technology Observatory. A parlane sarà Roberta Anati, Ceo e fondatrice dell’Osservatorio. “La collaborazione industriale tra Italia e Israele ha un potenziale enorme ed è pertanto di estrema importanza promuovere connessioni tra le industrie dei due Paesi”, ha commentato Raphael Singer. (Com)