Trasporto aereo: Brasile, Avantto ordina a Embraer 100 aerotaxi

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer, attraverso la sua controllata Eve Urban Air Mobility, ha annunciato di aver ricevuto un ordine di acquisto per 100 eVTOL, velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale destinati all'uso di aerotaxi. Lo ha riferito la stessa Embraer in una nota stampa, informando che l'ordine è arrivato dalla Avantto, società brasiliana di noleggio di aerei. Le consegne dei primi velivoli dovrebbero verificarsi nel 2026. La flotta di Avantto conta già su diversi tipi di aeromobili, inclusi i jet executive Phenom 300 e Phenom 100 di Embraer. Si tratta del più grande ordine mai ricevuto da Eve Urban Air Mobility da un cliente in Brasile. (segue) (Brb)