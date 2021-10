Francia-Italia: ambasciatrice Castaldo visita il sito di Thales Alenia Space di Cannes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia in Francia Teresa Castaldo, accompagnata dalla console generale a Nizza Caterina Gioiella, ha visitato oggi la sede centrale di Thales Alenia Spaces a Cannes. Joint venture tra la società francese Alenia Space (67 per cento) e l'italiana Leonardo (33 per cento), Thales Alenia Space rappresenta un modello di internazionalizzazione del settore spaziale ad altissimo tasso di innovazione: leader in Europa, il gruppo è specializzato nella produzione di sistemi satellitari e infrastrutture orbitanti impiegati nelle telecomunicazioni, nella navigazione, nell'osservazione della Terra, nell'esplorazione dello spazio e nella gestione ambientale. L'ambasciatrice Castaldo e la sua delegazione sono stati ricevuti nello stabilimento di produzione dei satelliti dal ceo di Thales Alenia Space Italia, Ing. Massimo Claudio Comparini, e dal direttore generale del sito di Thales Alenia Space di Cannes, M. Jean Horanieh. (segue) (Frp)