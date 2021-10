Francia-Italia: ambasciatrice Castaldo visita il sito di Thales Alenia Space di Cannes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita l'ambasciatrice Castaldo ha incontrato i lavoratori (tra cui numerosi connazionali), ricordando l'importanza della stretta collaborazione bilaterale nei settori spaziale e aereospaziale: "lo spazio è la sfida del futuro. Da esso dipendono la sicurezza degli Stati così come il benessere dei cittadini. L'Italia è impegnata da sempre per sostenere questo fondamentale settore. La partnership strategica costruita nel quadro della 'Space Alliance', attraverso la collaborazione tra Leonardo e Thales, con le due joint venture Telespazio e Thales Alenia Space consente a entrambe le aziende di consolidare il proprio posizionamento sui mercati del settore aerospaziale e della difesa e sicurezza e di valorizzare la complementarità delle rispettiva capacità nei sistemi satellitari e nei servizi ad essi collegati. Si tratta di un partenariato strategico per i due Paesi e per l'Europa, che ha consentito a Italia e Francia di dotarsi di capacità all'avanguardia e che occorre continuare a sostenere per cogliere le importanti opportunità offerte dalla space economy". (Frp)