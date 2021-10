G20: ministro Colao, digitalizzazione crea opportunità per tutti gli Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione crea opportunità in tutti gli Stati membri del G20. Lo ha affermato il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo all’evento “T20 Summit”. La domanda è “cosa fare ora”, ha detto Colao. A Trieste, al summit sulla digitalizzazione del G20 sono state identificate delle priorità, ha ricordato il ministro. “Una è pensare all’identità digitale come un diritto umano”, ha rilevato il ministro. Anche i dati sono un tema importante, ha proseguito il ministro. “Quello che abbiamo messo in agenda è considerare l’interoperabilità dei dati attraverso tre dimensioni: piattaforme, confini e settori”, ha spiegato Colao, citando l’esempio della salute dopo la pandemia di Covid-19. L’Ue ha assunto un ruolo guida anche nella regolamentazione, ha aggiunto il ministro, sottolineando come la combinazione di tecnica e regolamentazione sia importante per assicurare che i dati siano interoperativi nell’interesse dei cittadini. In termini di tecnologia e digitalizzazione, l’Unione europea è indietro rispetto alle altre potenze come Usa e Cina. “Dobbiamo investire di più in tecnologia, soprattutto a livello di sviluppo”, ha detto Colao, mettendo in evidenza al contempo l’interesse dell’Ue nell’investire in molti ambiti e l’esigenza di attrarre investimenti.(Res)